Serie B, Marco Baroni è il preferito: lo Spezia in pole position sul tecnico ex Lecce

Lo Spezia è tornato in Serie B dopo la sconfitta nello spareggio nazionale contro l' Hellas Verona di Zaffaroni . Match vinto per 1-3 dagli scaligeri con le reti di Faraoni e Ngonge (autore di una doppietta). Le parate di Montipò , l'errore dal dischetto di Nzola e i legni della porta difesa dai gialloblù non hanno permesso alla compagine ligure di rientrare in partita nel finale, decretandone quindi, la retrocessione sul campo.

Un fallimento sportivo che porterà diversi stravolgimenti in casa aquilotta. A partire dalla guida tecnica. Secondo quanto riportato dal - Quotidiano Sportivo - la società bianconera potrebbe puntare su Marco Baroni, come sostituto di Leonardo Semplici (allenatore uscente). L'ex allenatore di Benevento e Frosinone ha di recente salutato il Lecce, dopo la grande salvezza raggiunta nella stagione agonistica appena terminata. Un profilo graditissimo sia in A che in B, con Hellas Verona, Sampdoria e Reggina sullo sfondo, pronte a scatenare un'astratta asta di calciomercato per il tecnico toscano.