Sembrava essere ormai ai titoli di coda l'avventura di Giuseppe Aurelio con lo Spezia. L'ex Palermo, riscattato dai bianconeri a inizio stagione, era stato infatti corteggiato da più di un club di…
Spezia
Sono appena terminati i primi 45 minuti delle semifinali dei playoff di Serie B 2024-2025, di seguito i risultati dopo il primo tempo: Juve Stabia- Cremonese 1-0 Catanzaro-Spezia 0-0
Il Palermo si appresta a giocare i play-off dopo un'annata colma di delusioni e speranze disattese. Partirà dall'ottavo posto, l'ultimo utile per disputare gli spareggi promozione. I rosanero non…
Lo Spezia sta vivendo una stagione molto al di sopra delle aspettative ed è prevedibile che la maggior parte dei protagonisti verrà confermato per il prossimo anno. Tra questi c'è proprio Aurelio, in…
Il Palermo torna dalla trasferta al Picco con un solo punto, beffato dall’ultimo assalto dello Spezia. Un pareggio per 2-2 che lascia l’amaro in bocca, un’occasione sprecata all’ultimo respiro. Il…
E' tutto pronto per Spezia-Palermo. Alle ore 15:00, allo stadio Picco, gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Luca D'Angelo nella gara valevole per la 25a giornata del campionato di…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia di riscatto e dei tre punti contro lo Spezia. Domenica 9 febbraio, alle ore 15:00, fra le mura dello Stadio "Alberto Picco", i rosanero affronteranno la…
Salvatore Esposito, MVP del match tra Spezia e Cittadella, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club bianconero. LE PAROLE DEL CENTROCAMPISTA L'ex Spal ha parlato della partita appena vinta e…
Palermo, i dati non mentono: ecco perchè hai battuto lo Spezia
Finalmente, dopo tante prestazioni deludenti, è arrivata la vittoria tanto sperata per i rosanero. Il Palermo ha superato lo Spezia dopo quattro gare senza successi e un pareggio poco entusiasmante…
Palermo-Spezia sarà la partita degli ex: ben quattro calciatori bianconeri hanno vestito la maglia rosanero, tutti negli ultimi tre anni. EX PALERMO ALLO SPEZIA I bianconeri contano quattro ex…
Spezia, D'Angelo: "Palermo squadra forte, allenatore e giocatori sono di livello"
Le parole di Luca D’Angelo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica alle 15:00 allo Stadio "Barbera". SUL PALERMO D’Angelo si è soffermato…
Non tanti precedenti tra Palermo e Spezia, che si incontreranno domenica primo dicembre per la quindicesima giornata di Serie B. Un incontro in totale equilibrio, con 5 vittorie per parte e 9 pareggi.
Per la sfida del "Barbera" lo Spezia non potrà contare su un calciatore, dopo l'infortunio rimediato nella scorsa partita. OUT UN CENTROCAMPISTA Il giocatore in questione è Rachid Kouda,…
Palermo-Spezia si presenta come una delle sfide più interessanti del weekend di Serie B. Un incontro tra una delusione e una sorpresa di questo inizio di campionato. L'ANALISI DELLO SPEZIA La squadra…
"Sono arrivato in un momento difficile ed è stato importante vincere col Pisa. Ci ha dato coraggio e da lì abbiamo cominciato ad aver maggiore entusiasmo. È stata durissima e alla fine era quasi come…
La maglia da portiere di Edoardo Soleri è l'articolo più venduto degli ultimi giorni presso il negozio ufficiale dello Spezia Calcio. Approdato alla corte di Luca D'Angelo lo scorso luglio a titolo…
"Siamo una squadra forte, c’è concorrenza in tutti i ruoli. Chi non gioca ha voglia di dimostrare, siamo un gruppo unito e questa vittoria fa capire quanto ci crediamo". Lo ha detto Edoardo Soleri,…
"Sono felice di essere tornato allo Spezia dove avevo di fatto iniziato la mia carriera da professionista, ho trovato un gruppo sano e sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni". Così…
"La rete è stata un’emozione importante. È stato il mio primo gol con lo Spezia e tra i professionisti. Questa serata non la dimenticherò. Purtroppo però il risultato non ci ha premiati anche se…
Match spettacolare e ricco di ribaltamenti, di fronte e di punteggio, quello disputatosi ieri sera all'Arechi tra Salernitana e Spezia, valido per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa. Alla…