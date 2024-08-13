Mediagol

Spezia

c8047ac1-0ea2-4270-baa1-232e4d5e55c8

Caffè Mediagol, Spezia-Palermo 2-2

Il Palermo torna dalla trasferta al Picco con un solo punto, beffato dall’ultimo assalto dello Spezia. Un pareggio per 2-2 che lascia l’amaro in bocca, un’occasione sprecata all’ultimo respiro. Il…

live match diretta testuale cronaca mediagol Palermo

LIVE SERIE B, SPEZIA-PALERMO: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Spezia-Palermo. Alle ore 15:00, allo stadio Picco, gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Luca D'Angelo nella gara valevole per la 25a giornata del campionato di…

baniya ceccaroni

Palermo, i dati non mentono: ecco perchè hai battuto lo Spezia

⚽. Mediagol

Finalmente, dopo tante prestazioni deludenti, è arrivata la vittoria tanto sperata per i rosanero. Il Palermo ha superato lo Spezia dopo quattro gare senza successi e un pareggio poco entusiasmante…

US Citta di Palermo v AC Spezia - Serie B

Palermo-Spezia, i precedenti: una sfida molto equilibrata

Non tanti precedenti tra Palermo e Spezia, che si incontreranno domenica primo dicembre per la quindicesima giornata di Serie B. Un incontro in totale equilibrio, con 5 vittorie per parte e 9 pareggi.

kouda

Spezia, out un calciatore contro il Palermo

Per la sfida del "Barbera" lo Spezia non potrà contare su un calciatore, dopo l'infortunio rimediato nella scorsa partita. OUT UN CENTROCAMPISTA Il giocatore in questione è Rachid Kouda,…

dionisi

Palermo-Spezia, cosa aspettarsi dalla partita?

Palermo-Spezia si presenta come una delle sfide più interessanti del weekend di Serie B. Un incontro tra una delusione e una sorpresa di questo inizio di campionato. L'ANALISI DELLO SPEZIA La squadra…