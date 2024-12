Spezia, Salvatore Esposito: “A Palermo siamo mancati sotto tanti punti di vista”

LE PAROLE DEL CENTROCAMPISTA

L'ex Spal ha parlato della partita appena vinta e della sfida persa contro i rosanero: "A livello personale quando ci sono partite come quella di oggi, le soddisfazioni sono molte, ma devono sempre andare di pari passo a quelle del collettivo ed oggi così è stato: è stata una bella giornata per lo Spezia e per tutta la mia famiglia. In questo campionato non esistono partite semplici e il Cittadella è sempre stato un avversario decisamente ostico, ma oggi da parte di tutti c'è stata una grande prestazione sotto tanti aspetti, magari possiamo migliorare ancora dal punto di vista delle trame tecniche e stiamo lavorando anche per quello. Anche quando sono stato criticato nei momenti difficili, ho sempre apprezzato questo aspetto, perchè sapevo quanto la gente contasse su di me e mi ha spronato a far sempre meglio, giorno dopo giorno, e ora che le cose vanno bene, sta nascendo un amore bellissimo tra tutte le parti ed è fantastico. Io credo che la gara di Palermo sia da dimenticare a partire dal gioco espresso, perchè siamo mancati sotto tanti punti di vista, e oggi volevamo dare una risposta da grande squadra e così è stato; abbiamo dato una risposta importante in primis dal punto di vista dell'unione, perchè quando si perde è sempre facile che qualcosa inizi a scricchiolare, ma oggi noi abbiamo dimostrato - ha concluso - ancora una volta di che pasta è fatto questo gruppo".