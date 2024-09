Soleri: “Gol emozione bellissima. Infortunio Sarr? Da piccolo giocavo in porta…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dello Spezia al termine della sfida contro il Cesena: "Ci tenevo a segnare al Picco".

Mediagol ⚽️ 2 settembre - 15:59

"Siamo una squadra forte, c’è concorrenza in tutti i ruoli. Chi non gioca ha voglia di dimostrare, siamo un gruppo unito e questa vittoria fa capire quanto ci crediamo". Lo ha detto Edoardo Soleri, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cesena di Michele Mignani, andata in scena domenica sera allo Stadio "Picco". Lo Spezia è riuscito a beffare in rimonta gli ospiti al 100' grazie alle reti siglate dallo stesso Soleri (entrato al minuto 66) e da Bertola, che hanno risposto al gol iniziale di Berti. Ma non solo; l'attaccante ex Palermo si è trasformato anche in portiere nei minuti finali del match, a causa dell'infortunio di Sarr: i padroni di casa, infatti, non potevano più effettuare cambi.

"Purtroppo Sarr ha avuto un brutto infortunio. Ha dimostrato di essere forte, speriamo non sia nulla di grave. Da piccolo ho giocato qualche volta in porta e visto che avevamo finito i cambi sono andato io a difendere i pali. Il gol? E’ stata un’emozione bellissima. Per un attaccante segnare è il massimo. Ci tenevo a segnare al ‘Picco’, è stato un gol che ci ha dato la spinta per andarla a vincere. Vincere aiuta a vincere, dobbiamo continuare così", ha proseguito il numero 27 dello Spezia.

"Continueremo a lavorare, ora c’è la sosta e la sfrutteremo al massimo per preparare al meglio la gara con la Cremonese che sarà difficilissima. La classifica per ora non la guardiamo, è troppo presto. Dopo 4-5 partite è presto per fare bilanci. Dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare con la convinzione di essere forti. Se mettiamo questo atteggiamento e questa unità d’intenti siamo difficili da affrontare per tutti. La vittoria ci dà convinzione e voglia di lavorare. Vincere ti permette di lavorare con il sorriso. Adesso stacchiamo la spina un giorno ma abbiamo già la testa alla prossima, la Serie B non ti aspetta", ha concluso Soleri.