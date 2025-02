Caffè Mediagol, Spezia-Palermo 2-2

La rubrica del lunedì di Mediagol che nel tempo di un caffè analizza la gara della settimana.

⚽️ 10 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 14:07)

Il Palermo torna dalla trasferta al Picco con un solo punto, beffato dall’ultimo assalto dello Spezia. Un pareggio per 2-2 che lascia l’amaro in bocca, un’occasione sprecata all’ultimo respiro. Il caffè di questa settimana è nero.

Cosa ci lascia la partita di domenica — Per 80 minuti, il Palermo ha giocato una partita buona: organizzato, aggressivo e consapevole della propria forza. Poi, il solito valzer delle sostituzioni cambia tutto. Mister Dionisi effettua i cambi, ma chi entra non regge l’urto dell’incontro e cede sul piano nervoso. Le statistiche finali della partita sono favorevoli allo Spezia e giustificano il pareggio anche se al Palermo sta stretto per come è maturato.

I migliori in campo —

Matteo Brunori – Il capitano è il cuore pulsante della squadra: lotta, corre, segna e trascina. Insostituibile.

Giangiacomo Magnani – L’uomo che mancava alla difesa rosanero: ordinato, elegante e sempre concentrato.

Filippo Ranocchia – Lo scriviamo da tempo: quando è libero di muoversi dietro le punte, il suo rendimento è tutt’altro.

I nuovi innesti —

Joel Pohjapalo – Pochi palloni giocabili e marcature asfissianti, ma con lui in campo il Palermo mostra un’altra cattiveria agonistica.

Emil Audero – Nulla può sulle reti subite, ma la sua presenza porta maggiore sicurezza ed esperienza al reparto difensivo.

Cosa c’è da rivedere —

Dimitris Nikolaou – Entra dalla panchina ed è uno shock: si perde Pio Esposito sul gol del 1-2 e sulla rete del pareggio bianconero la sua scelta di posizione resta incomprensibile.

Il focus sul tecnico — Difficile digerire alcune scelte tattiche di mister Dionisi. Sostituire il “vichingo” può avere una logica, ma togliere il capitano ha privato la squadra di troppa qualità. Gli innesti, fatta eccezione per il solito impegno di Jeremy Le Douaron, non incidono e spianano la strada alla rimonta dello Spezia. Settimana difficile per il tecnico toscano.

Gli avversari: lo Spezia — Sotto di due gol e con pochi minuti sul cronometro, molte squadre avrebbero mollato. Non lo Spezia. I ragazzi di D’Angelo restano in partita fino all’ultimo istante e vengono premiati dal gol dell’ex Aurelio (che esulta platealmente). Onore ai bianconeri per la mentalità e la tenacia. Partita straordinaria di Pio Esposito, già pronto per il salto in Serie A.

I tifosi rosanero — 1.300 cuori rosanero sugli spalti per uno spettacolo incredibile. La delusione finale è comprensibile: la vittoria sembrava già in tasca, ma è svanita al fotofinish.

Classifica e conclusioni — Un punto che serve a poco: il Palermo sale a 31 punti, scivolando al nono posto e restando fuori dalla zona playoff. Prossimo appuntamento: domenica 16 febbraio alle 15:00, in casa contro il Mantova.

Dopo un ottimo mercato di riparazione, il Palermo deve solo portare a casa più punti e vittorie possibili. Se continuerà a lasciare per strada risultati come quello di ieri a La Spezia, si rischia di non poter mai scrivere che è iniziato un nuovo campionato per i rosanero.

Gaetano Armao