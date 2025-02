LE PAGELLE DI SPEZIA-PALERMO 2-2. Un pareggio che sa di sconfitta contro la terza forza del campionato

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vede sfumare i tre punti nell'ultimo minuto di recupero grazie al più classico dei gol dell'ex. Per i rosa è un punto che sa profondamente di sconfitta. Domenica contro il Mantova al Barbera non sono ammessi passi falsi.

AUDERO 6

Sicuro quando chiamato in causa, fa tremare i compagni col solo sguardo e cerca sempre la lunghezza nei rilanci per evitare inutili preoccupazioni alla difesa. Sul gol annullato a Mateju, era riuscito a bloccare in maniera surreale un pallone a mezz'altezza sfidando le leggi della fisica. Sui due gol non ha colpe.

BANIYA 7

Al 34'sbaglia in maniera grossolana il posizionamento tenendo Esposito in gioco che va al tiro da pochi metri, poi però si riscatta con un paio di ottimi interventi. NIKOLAOU (dall'82') 3 il The Wall rosanero oggi è in versione Sidewalk (marciapiede).

MAGNANI 6,5

Ottimo senso della posizione sui cross dal fondo e una discreta intesa con i compagni di reparto, deve ancora prendere in mano le redini della difesa ma ha mostrato subito personalità in una partita tutt'altro che semplice. Sui due gol non ha grosse colpe.

CECCARONI 6,5

Svolge il proprio compitino senza provare a inventarsi nulla, oggi sceglie di attaccare meno gli spazi per dare maggiore copertura.