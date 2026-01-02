Ex Palermo, lo Spezia blinda Aurelio: nuovo contratto e adeguamento per l’esterno

Sembrava essere ormai ai titoli di coda l'avventura di Giuseppe Aurelio con lo Spezia. L'ex Palermo, riscattato dai bianconeri a inizio stagione, era stato infatti corteggiato da più di un club di Serie B, lasciando presagire che il classe 2000 avrebbe lasciato la Liguria in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, però, l'esterno dovrebbe invece rinnovare e adeguare il suo contratto. Aurelio ha trovato uno spazio limitato nella stagione corrente, anche per qualche infortunio di troppo, dopo la grande annata precedente, sfiorando la Serie A, ma è pronto a riprendersi lo Spezia in questa seconda parte di stagione.