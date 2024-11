Spezia, out un calciatore contro il Palermo

Out un calciatore bianconero per la sfida del primo dicembre

Per la sfida del "Barbera" lo Spezia non potrà contare su un calciatore, dopo l'infortunio rimediato nella scorsa partita.

OUT UN CENTROCAMPISTA

Il giocatore in questione è Rachid Kouda, centrocampista dello Spezia. Il 2002 di grande prospettiva è uscito al 27' nella gara contro il Sudtirol, alla sua prima chance da titolare quest'anno. L'ex Picerno si è dovuto fermare a causa di una distorsione alla caviglia dopo uno scontro di gioco contro Molina. Tanta sfortuna per questo ragazzo che, dopo un infortunio alla gamba ad inizio stagione, alla prima vera occasione in stagione ha dovuto affrontare un nuovo guaio fisico che lo terrà fuori per 3/4 settimane. Il suo ruolo contro gli altoatesini potrebbe essere occupato da Bandinelli o Degli Innocenti, due ottimi profili per la categoria anche se molto diversi per caratteristiche ed esperienza.