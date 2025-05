Spezia, si lavora con il Palermo per il riscatto di Aurelio: il punto

Il classe 2000 potrebbe non ritornare alla base terminato il prestito in Liguria

Lo Spezia sta vivendo una stagione molto al di sopra delle aspettative ed è prevedibile che la maggior parte dei protagonisti verrà confermato per il prossimo anno. Tra questi c'è proprio Aurelio, in prestito dal Palermo, che con i suoi tre gol ha portato punti pesantissimi ai bianconeri. Per il classe 2000, riporta "tuttomercatoweb", ci sarà un incontro a giorni per riscattare il difensore. Il classe 2000 non ha particolarmente lasciato il segno in casa rosanero, ma si sta dimostrando un elemento molto affidabile nello scacchiere tattico di D'Angelo.