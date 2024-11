Palermo-Spezia sarà la partita degli ex: quattro vecchie conoscenze rosanero

Ben quattro calciatori hanno militato nel Palermo prima di passare in bianconero

Mediagol ⚽️ 30 novembre 2024 (modifica il 30 novembre 2024 | 09:02)

Palermo-Spezia sarà la partita degli ex: ben quattro calciatori bianconeri hanno vestito la maglia rosanero, tutti negli ultimi tre anni.

EX PALERMO ALLO SPEZIA — I bianconeri contano quattro ex Palermo. Partendo da Aurelio, ex Palermo in prestito allo Spezia proprio dai rosanero: un'avventura la sua partita nel gennaio del 2023, quando è stato acquistato per 250 mila euro dal Pontedera, dopo metà stagione a livelli altissimi. Il terzino non troverà mai troppo spazio per imporsi al meglio, ma in Sicilia il suo ricordo non è del tutto negativo.

Il percorso di Mateju a Palermo rappresenta un "odio et amo" calcistico che sorprende: L'ex Brescia è arrivato nell'estate del 2022 da svincolato con aspettative di buon livello, salvo essere schierato per larga parte di campionato da terzino sinistro, ruolo in cui ha giocato poco in carriera. Nella seconda parte di stagione i rosanero cresceranno e Mateju darà il suo contributo nel ruolo di centrodestra nel 3-5-2 designato da Corini. L'anno dopo viene messo ai margini dopo un inizio da titolare, dando spazio a Graves prima e Diakité dopo il suo acquisto. Un calciatore apprezzato per il suo impegno dato in un anno e mezzo con la maglia rosanero, ma alcune sbavature inaspettate da un calciatore con la sua esperienza.

La storia di Elia a Palermo è uno dei grandi "what if" degli ultimi anni rosanero: l'ex Atalanta è arrivato nell'estate 2022 in prestito con diritto e contro riscatto in favore dei bergamaschi. L'avventura con i rosanero comincia molto bene, l'ala è stato uno dei migliori nonostante l'inizio buio in campionato dell'allora neo-promossa in cadetteria. Dopo una gran doppietta segnata contro il Pisa e una storia che sembrava solo all'inizio, avviene il peggio: nella gara dopo, contro il Cittadella, il numero 7 cade male al limite del rettangolo di gioco e si infortuna, rompendosi il crociato. Stagione finita e cartellino mai riscattato dalla società di viale del fante, concludendo la sua avventura con 3 gol e 1 assist in 10 partite.

Le stagioni di Soleri a Palermo hanno dipinto il vero significato di amore calcistico. L'ex Padova è arrivato in rosanero nell'estate del 2021, in Serie C. Da lì l'avventura è tutta in discesa per il numero 27, gol alla prima partita contro il Latina e vero jolly da schierare a partita in corso: quell'anno segnerà 12 gol tutti da subentrato. La storia continua per altri due anni con 9 gol in cadetteria. Oltre i numeri e i gol, il rapporto della piazza con un ragazzo che ha sempre dimostrato attaccamento e umiltà è uno dei più indissolubili legami di affetto degli ultimi anni rosanero.