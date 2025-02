SPEZIA-PALERMO, 25ª GIORNATA SERIE B: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia di riscatto e dei tre punti contro lo Spezia. Domenica 9 febbraio, alle ore 15:00, fra le mura dello Stadio "Alberto Picco", i rosanero affronteranno la squadra di Luca D'Angelo nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. La compagine siciliana, dunque, tornerà in campo dopo la sconfitta casalinga rimediata lo scorso weekend contro il Pisa, preceduta dal ko esterno rimediato sul campo della Reggiana. Ottavo posto e trenta i punti conquistati fin qui, frutto di otto successi, sei pareggi e ben dieci sconfitte. Diciotto punti in meno rispetto ai padroni di casa, che occupano il terzo posto a quota quarantotto punti, reduci da tre vittorie consecutive contro Cittadella, Sassuolo e Carrarese.