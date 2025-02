PALERMO-MANTOVA, 26ª GIORNATA SERIE B: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia di riscatto e dei tre punti contro il Mantova . Domenica 16 febbraio, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno la squadra di Davide Possanzini nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025 . La compagine siciliana, dunque, tornerà in campo dopo il pareggio rimediato lo scorso weekend sul campo dello Spezia , preceduta da due sconfitte interne di fila contro Pisa e Reggiana . Nono posto e trentuno i punti conquistati fin qui, frutto di otto successi, sette pareggi e ben dieci sconfitte. Palermo attualmente fuori dalla zona playoff, con l'ottavo posto occupato dal Cesena che dista due punti. Sono ventotto, invece, i punti messi in cassaforte dagli ospiti, che occupano il quindicesimo posto, reduci da due ko consecutivi contro Sassuolo e Modena , preceduti dal pareggio contro la Sampdoria .

Davanti ad Audero, Baniya, Magnani e Ceccaroni comporranno la linea difensiva; Lund e uno tra Diakitè e Pierozzi agiranno, invece, da esterni alti sulle rispettive corsie. Blin, schermo davanti la retroguardia, con Segre e Ranocchia intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, Pohjanpalo al fianco di capitan Brunori, con Le Douaron pronto a subentrare a partita in corso. Intanto, si è allungata la lista dei diffidati in casa rosanero. Dopo la sfida contro lo Spezia, infatti, anche Brunori è entrato ufficialmente in diffida.