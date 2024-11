PALERMO-SAMPDORIA, 14ª GIORNATA SERIE B: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia di riscatto e dei tre punti contro la Sampdoria. Domenica 24 novembre, alle ore 17:15, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno la squadra di Andrea Sottil nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. La compagine siciliana, dunque, tornerà in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, preceduta dal pareggio rimediato sul campo del Frosinone e dalla sconfitta casalinga contro il Cittadella. Gli ospiti, invece, sono reduci da due ko di fila contro Brescia e Pisa.