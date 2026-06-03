L'ex attaccante del Palermo, Edoardo Soleri, potrebbe lasciare lo Spezia dopo appena due stagioni. Il classe 1996 ha militato alla Sampdoria la scorsa stagione in prestito ma non dovrebbe tornare ad indossare la maglia bianconera.

Infatti, secondo quanto riportato da TMW, Soleri sarebbe in uscita dallo Spezia, che non punterebbe su di lui in vista del prossimo campionato.

Il Vicenza avrebbe individuato in lui il profilo perfetto per inserire esperienza al reparto offensivo e sembrerebbe una delle prime squadre che si sarebbe mossa per l'ex Palermo.

Due stagioni con la maglia dello Spezia non particolarmente positive per Soleri. Due stagioni caratterizzate da solo due reti che non hanno rispettato le aspettative con cui la società ligure l'aveva prelevato dal Palermo nel mercato estivo del 2024.

Si attendono novità nei prossimi giorni. Ma la volontà di non puntare su di lui appare chiara. Da chiarire solo che maglia indosserà Edoardo Soleri la prossima stagione, se quella del Vicenza o quella di un'altra squadra.

Ma per il Vicenza, nonostante il rendimento sotto le aspettative di Soleri in Serie B, rappresenta un obiettivo ambizioso. Le caratteristiche dell'ex Palermo potrebbero inserire al reparto offensivo l'esperienza necessaria ad una squadra che proviene dalla Serie C.

Per Soleri, invece, Vicenza rappresenta una possibilità di rilanciarsi dopo stagioni sottotono. In biancorosso potrebbe avere un ruolo da protagonista e potrebbe acquisire la fiducia necessaria per fare bene.

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