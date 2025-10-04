LE PAGELLE DI SPEZIA-PALERMO 1-2. I rosa battono lo spauracchio Spezia dei tanti ex e volano al primo posto

Il Palermo gioca una partita fatta di corsa, sacrificio e carattere, tornando dal campo dello Spezia con tre punti pesantissimi e il primo posto in solitaria. Si torna in campo domenica 19 ottobre (15:00) al Barbera per il big match col Modena .

Gioca poco più di venti minuti senza sbavature, ma è costretto a uscire per un infortunio muscolare. DIAKITÈ 5 si becca quasi subito un giallo e poi continua a commettere falli rischiando il rosso. Inzaghi lo toglie giustamente alla fine del primo tempo. GYASI (dal 46') 6 gioca a tutto campo e concede pochissimo agli avversari.

Con l’uscita di Bani assume la guida della retroguardia, arretra al centro e lo fa con la sicurezza e la calma di un veterano. Interpreta le situazioni con lucidità, si fa trovare sempre al posto giusto e infonde solidità e fiducia a tutto il reparto.