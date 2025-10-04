Di Fabrizio Anselmo
spezia
LE PAGELLE DI SPEZIA-PALERMO 1-2. I rosa battono lo spauracchio Spezia dei tanti ex e volano al primo posto
Il Palermo gioca una partita fatta di corsa, sacrificio e carattere, tornando dal campo dello Spezia con tre punti pesantissimi e il primo posto in solitaria. Si torna in campo domenica 19 ottobre (15:00) al Barbera per il big match col Modena.
JORONEN 6,5
Inoperoso per gran parte della gara, a un minuto dal 90' viene trafitto da un autogol di Giovane dopo avere parato il rigore di Esposito, e nei minuti di recupero salva in tuffo un tentativo di inserimento di Vlaovic.
PIEROZZI 7
Segna la rete della tranquillità con uno stacco di testa improvviso che ruba il tempo a tutti. In partita difende con attenzione e si spinge in avanti col contagocce per non lasciare scoperta la fascia.
BANI S.V.
Gioca poco più di venti minuti senza sbavature, ma è costretto a uscire per un infortunio muscolare. DIAKITÈ 5 si becca quasi subito un giallo e poi continua a commettere falli rischiando il rosso. Inzaghi lo toglie giustamente alla fine del primo tempo. GYASI (dal 46') 6 gioca a tutto campo e concede pochissimo agli avversari.
PEDA 6,5
Con l’uscita di Bani assume la guida della retroguardia, arretra al centro e lo fa con la sicurezza e la calma di un veterano. Interpreta le situazioni con lucidità, si fa trovare sempre al posto giusto e infonde solidità e fiducia a tutto il reparto.
