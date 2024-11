Spezia, D’Angelo: “Palermo squadra forte, allenatore e giocatori sono di livello”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dello Spezia alla vigilia del match: "Palermo squadra forte, allenatore e giocatori sono di livello".

Le parole di Luca D’Angelo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica alle 15:00 allo Stadio "Barbera".

SUL PALERMO — D’Angelo si è soffermato sull’imminente sfida contro il Palermo, sottolineando la forza dell’avversario e l’importanza di affrontare la gara con la giusta mentalità: "È una squadra forte, con giocatori e allenatore importanti. Non sarà una partita semplice perché si va in un ambiente caldo e in un grande stadio. Servirà la giusta mentalità oltre a una grande bravura tatticamente per adattarci all’avversario senza snaturarci. L’idea è quella di mettere pressione come sempre"

SULLO SPEZIA E SOLERI — D’Angelo ha poi parlato della solidità difensiva e delle caratteristiche del gruppo, rimarcando la coerenza del gioco della sua squadra: "Puoi essere ermetico anche difendendo basso, ma noi per caratteristiche ci troviamo meglio nel fare quello che facciamo. Il modo di giocare di una squadra è determinato dalle caratteristiche che hai".

Riguardo ai singoli, il tecnico ha analizzato la crescita degli attaccanti Esposito e Soleri: "Pio non mi sorprende, le qualità erano lì e si vedevano già lo scorso anno. Sta raccogliendo di più perché quest’anno la squadra è più tranquilla e lo mette nelle migliori condizioni, ma se smettesse di dare una mano in fase difensiva non giocherebbe. Al giorno d’oggi non ci possono essere giocatori che non si attivano in fase difensiva. Noi facciamo un calcio aggressivo e possiamo farlo se lo sono tutti, in primis gli attaccanti".

Parlando di Soleri, D’Angelo ha aggiunto: "Sicuramente non sarà felicissimo, ma è un ragazzo serio e professionale e avrà la possibilità di giocare con più continuità. Avendo cinque punte di livello, sapevamo che ci sarebbe stata la possibilità di variare le coppie e loro l’hanno assorbita in maniera giusta".

IL CENTROCAMPO — Infine, il tecnico si è soffermato sulla situazione a centrocampo, elogiando i progressi di alcuni giocatori: "Degli Innocenti merita un plauso, inizialmente era un po’ indietro di condizione, ma ha lavorato e sta avendo quello che si è meritato sul campo. L’altro giorno non è entrato in una situazione semplice e ha fatto molto bene. Così come lui, anche Candelari fa sempre la sua parte".

D’Angelo ha poi fornito aggiornamenti sugli infortunati: "Bandinelli potrebbe giocare, potevo dargli già minutaggio nell’ultima, ma poi sono cambiati i piani. Kouda? Pensavo fosse una cosa semplice e invece ci vorrà più tempo, almeno un paio di settimane".