Hellas Verona: Zaffaroni ai saluti, dubbio Bocchetti. Baroni l’alternativa. Il punto

L'Hellas Verona potrebbe salutare Zaffaroni e puntare su Bocchetti, in alternativa c'è Marco Baroni, ormai separatosi dal Lecce in Serie A

Situazione panchine molto particolare in Serie A . Dall' Hellas Verona al Lecce , le guide tecniche non sembrano ancora essere consolidate. Marco Baroni ha da poco comunicato alla società pugliese di non voler proseguire il suo percorso nel Salento , mentre il club scaligere, fresco di salvezza nello spareggio contro lo Spezia , dovrà sciogliere le riserve inerenti al futuro del duo: Zaffaroni-Bocchetti .

Il primo ha il contratto in scadenza a fine mese, mentre il secondo (sotto accordo pattuito fino al 2027) a breve si iscriverà al corso per prendere la licenza Uefa Pro, quindi la situazione non richiederà che ci sia un fiancheggiatore nel ruolo di capo allenatore. Nonostante ciò, c'è anche la possibilità di andare alla ricerca di un nuovo profilo, che inizi un altro percorso: proprio Baroni - secondo quanto riportato da Il Gazzettino - sarebbe un profilo gradito dalla società veneta. Spetterebbe quindi al Verona decidere se salutare il neotecnico per far spazio all'ex mister di Frosinone e Reggina tra le altre, o proporgli di rimanere alle sue spalle.