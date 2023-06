Frosinone, svolta in panchina: Eusebio Di Francesco sarà il sostituto di Grosso

E' finita l'esperienza di Fabio Grosso a Frosinone, culminata nella promozione in Serie A . Dopo un'importante lavoro di monitoraggio, valutazione e selezione dei numerosi profili individuati e proposti da terzi, il management del club ciociaro ha dapprima sondato la disponibilità dei candidati ritenuti papabili, quindi ha proceduto sulle piste preferite da proprietà e dirigenza. Uno su tutti, il nome di Eusebio Di Francesco . Come riportato da - GianlucaDiMarzio - la società gialloblù ha trovato l'accordo con l'ex allenatore del Lecce , a breve l'annuncio ufficiale.

Dopo il grande lavoro svolto a Sassuolo, in tandem con Angelozzi, il mister abruzzese ha condotto per una stagione e mezza la panchina della Roma, con la quale ha raggiunto la storica semifinale di Champions League, persa di misura con il Liverpool. Poi l'esonero del 2019 e l'inizio del crollo di una carriera che sembrava in rampa di lancio. Il suo 4-3-3 dai concetti propositivi e moderni perde smalto e certezze nelle varie esperienza seguenti: dalla Sampdoria fino a Cagliari, per poi sconfessarsi definitivamente a Verona (da dove verrà allontanato dopo solo tre gare di campionato). Tre esperienze culminate nell'esonero, senza mai incidere sul serio. Oggi, riparte da Frosinone, con l'ambizione di salvare una squadra giovane e italiana.