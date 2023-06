Frosinone, Stirpe: “Vorrei un allenatore che lavori col 4-3-3. La verità su Grosso”

Ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal presidente del Frosinone neopromosso in Serie A.

"Vorrei un allenatore che deve aiutarci a completare questo percorso che abbiamo iniziato". Lo ha detto Maurizio Stirpe , intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal presidente del Frosinone , club che di recente ha conquistato la promozione in Serie A : dall'addio di Fabio Grosso , che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il club ciociaro, all'identikit relativo alla prossima guida tecnica.

SU GROSSO -"Ho chiesto a chi fosse convinto di rimanere di farmi sapere entro il 9 giugno. Il 1° giugno ho ricordato la scadenza e mi aspettavo una risposta. Angelozzi e Doronzo mi hanno risposto anche prima del termine del 9 giugno, hanno deciso di proseguire la loro esperienza professionale con noi. E di questo sono molto contento e soddisfatto. Fabio Grosso, invece, non mi ha risposto e il 14 sera mi ha inviato un sms. Un messaggio molto cortese e garbato, nel quale ha ripercorso la sua esperienza qui e mi ha comunicato che non se la sentiva più di allenare questa squadra per una serie di motivi. Non c’è nessun argomento di polemica, né di recriminazione con lui: bisogna accettare la sua decisione e ringraziarlo. Quello che ha fatto Fabio è stato un grandissimo lavoro, onore e merito a lui e grazie per tutto quello che ha fatto. Senza polemica si volta pagina e si va avanti".