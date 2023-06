E' ufficiale: Marco Baroni non è più l'allenatore del Lecce.

"A seguito degli incontri intervenuti tra la società e l'allenatore Marco Baroni ed il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’intesa per proseguire il rapporto contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno.