Spezia, si torna in Serie B: c’è il nodo Gotti, verso l’addio Semplici. Il programma

Lo Spezia è tornato in Serie B dopo la sconfitta di ieri sera nello spareggio nazionale contro l' Hellas Verona di Zaffaroni . Match vinto per 1-3 dagli scaligeri con le reti di Faraoni e Ngonge (autore di una doppietta). Le parate di Montipò , l'errore dal dischetto di Nzola e i legni della porta difesa dai gialloblù non hanno permesso alla compagine ligure di rientrare in partita nel finale, decretandone quindi, la retrocessione sul campo.

Un fallimento sportivo che porterà diversi stravolgimenti in casa aquilotta. A partire dalla guida tecnica. Secondo quanto riportato da - Città della Spezia - la società bianconera non proseguirà il suo percorso con Leonardo Semplici. Quest'ultimo: "Subentrato in corsa il 23 febbraio scorso, ha un accordo che scade il prossimo 30 giugno. Si sarebbe rinnovato automaticamente al 2025 con la salvezza, ma così non sarà e a oggi non pare ci siano spazi per una nuova intesa", sottolinea il quotidiano.