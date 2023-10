Juventus-Verona, probabili formazioni: Vlahovic titolare, Kean in vantaggio su Chiesa

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Verona, in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium.

La Juventus affronta il Verona, nell'anticipo del sabato sera valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/24.

La sfida si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino sabato 28 ottobre, alle ore 20:45. La Juventus torna in campo reduce da due vittorie consecutive, prima nel derby contro il Torino e poi a San Siro contro il Milan. Vincendo questa sera, in bianconeri avranno la possibilità di volare in cima alla classifica in attesa delle gare delle due milanesi.

COME ARRIVA LA JUVENTUS — Galvanizzati dal momento positivo, i ragazzi di Allegri scenderanno in campo con l'obiettivo di tornare in testa alla classifica, sperando in un contemporaneo passo falso di Inter e Milan, che nella giornata di domani affronteranno rispettivamente Roma e Napoli. All'Allianz Stadium torna titolare Vlahovic affiancato da Kean, in vantaggio su Chiesa. Kostic ancora preferito a Cambiaso.

COME ARRIVA IL VERONA — Archiviata la sconfitta con il Napoli, l'Hellas cerca di risollevare le proprie sorti andando a caccia del primo successo nella propria storia in casa della Juventus. Baroni pensa al doppio centravanti con Bonazzoli (preferito a Ngonge) insieme a Djuric con Lazovic a sostegno. Rispetto alla sconfitta contro gli azzurri, dovrebbe rivedersi in mezzo Duda accanto a Folorunsho. Dietro spazio ancora per Amione, Magnani e Dawidowicz

PROBABILI FORMAZIONI — JUVENTUS (3-5-2, probabile formazione): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri.

VERONA (3-4-1-2, probabile formazione): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Juventus-Verona, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta streaming su DAZN e Sky e in streaming su Now e SkyGo.