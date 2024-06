Hellas Verona, il club ha scelto Paolo Zanetti: entro venerdì l’annuncio. I dettagli

Quale futuro per Paolo Zanetti? Salvo sorprese, il tecnico originario di Valdagno sarà il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Una scelta del direttore sportivo Sean Sogliano, che lo segue sin dai tempi in cui giocava a calcio. Secondo quanto riportato da "L'Arena", entro la giornata di venerdì è atteso l'annuncio ufficiale da parte del club veneto. Zanetti, che prima dovrà rescindere il contratto che lo lega all'Empoli fino al 2026, incasserà a Verona la stesso ingaggio che percepiva in Toscana: ovvero 600 mila euro netti. L'ex Venezia dovrebbe firmare un contratto che lo legherà all'Hellas per i prossimi due anni.