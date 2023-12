Fiorentina-Verona, Baroni: “Bravi alla squadra. Dobbiamo giocare come oggi”

"Ci siamo abbassati, la squadra può e deve stare più alta ma ci sono anche gli avversari: è entrato Arthur Melo e per prenderlo ci voleva il fucile. Lui ci ha fatti abbassare, nel primo tempo la squadra ha speso tantissimo, quello che serviva per uscire 0-2. La squadra ha avuto tante occasioni e ai miei attaccanti dirò bravi perché per noi è importante aver creato. Ngonge ci sta facendo crescere e ci dà tanta mano, oggi purtroppo ci sono stati tanti palloni che prima puoi esultare e poi calciarli... Devo lavorare sulla testa dei ragazzi, devo trasformare la sconfitta in energia positiva".

SCONTRI DIRETTI AL BENTEGODI - "Dobbiamo affrontare le partite come questa. Se sei così produttivo e feroce ad aggredire, sicuramente crei presupposti per invertire la rotta".

COSA SI RIMPROVERA - "Alla squadra devo dire bravi. Ci vuole la capacità di trattenere le tensioni, mangiamo amaro ma mastichiamo insieme alla ricerca di energie, convinzione e rabbia. Questo va trasformato in energia positiva... La prestazione mi fa piacere, non ho mai visto la Fiorentina così in difficoltà. Questo bene, male il risultato. Non sono qui a tessere lodi, siamo addolorati in primis per tifosi e società ma anche consapevoli che questa è la strada".