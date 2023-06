Spezia-Verona, probabili formazioni: Zaffaroni e Semplici per la salvezza. C’è Verdi

L'ULTIMA VOLTA IN SERIE B

L'ultima volta che l'Hellas Verona è retrocesso in Serie B era l'anno 2017-2018 con Fabio Pecchia in panchina. In quella stagione i veneti (da neopromossi) non riuscirono a costruire una squadra all'altezza del campionato e si piazzarono al penultimo posto in graduatoria, con soli venticinque punti totalizzati. In cadetteria, l'annata seguente (condotta da Fabio Grosso prima e Alfredo Aglietti poi) si rivelò trionfale ai playoff: quinto posto nella regular season e vittoria in rimonta nella doppia finale con il Cittadella. Dal 2018 la società scaligera partecipa con continuità al massimo torneo italiano.

Per quanto concerne lo Spezia, l'ultima annata cadetta è quella che coincide con la storica vittoria dei playoff nel 2020 contro il Frosinone fresco di retrocessione. La squadra ligure, allora era guidata da Vincenzo Italiano e proponeva un calcio d'insieme, godibile ed efficace. Con 61 punti totalizzati, i bianconeri si piazzarono al terzo posto in regular season, prendendosi con merito la Serie A nella doppia finale con i ciociari. Da lì in avanti solo salvezze nella massima categoria, con l'attuale tecnico della Fiorentina prima e Thiago Motta poi. Oggi tocca a Leonardo Semplici, arrivato dopo l'esonero Luca Gotti.

COME ARRIVANO AL MATCH L'Hellas Verona quest'anno ha esonerato Gabriele Cioffi dopo appena dieci partite, di cui nove in campionato. L'arrivo di Bocchetti, poi affiancato da Marco Zaffaroni ha ridato maggiore identità al club scaligero, permettendo ai gialloblù di arrivare a questo spareggio con la possibilità di mantenere la massima serie dopo un cammino tortuoso, costituito da sette vittorie, dieci pareggi e ventuno sconfitte. L'ultimo match è stato in casa del Milan, nel quale Djuric e compagni sono stati sconfitti per 3-1, senza mai entrare seriamente nel match, eccezion fatta per il casuale pareggio di Faraoni. Senza un vero trascinatore nella stagione, con ogni probabilità la guida tecnica veronese farà affidamento sul bomber di peso bosniaco: autore di un solo gol in ventotto apparizzioni.

Lo Spezia, come il Verona ha già cambiato allenatore in corso d'opera. Si è partiti con Gotti per finire con Leonardo Semplici. Lo spareggio decreterà la positività della scelta fatta dalla dirigenza di voltare pagina sul piano della guida tecnica. I bianconeri in campionato hanno avuto gravi difficoltà nella continuità di risultati: sei vittorie, tredici pareggi e diciannove sconfitte, per un club che al terzo anno consecutivo di Serie A, si gioca lo spareggio salvezza con la navigata società del patron Setti. Nell'ultimo match di campionato, fino al novantunesimo della sfida tra Roma e Spezia, i liguri erano matematicamente salvi. Poi il rigore del 2-1 firmato Dybala ha distrutto i sogni di gloria di Nzola e compagni. Proprio sul centravanti angolano gli aquilotti fanno molto affidamento, al netto dei tredici gol fatti in questa complicata stagione. Adesso tocca incidere allo spareggio!

LE PROBABILI FORMAZIONI — Spezia (3-5-2): Dragowski, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou, Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca, Verde, Nzola. All. Semplici

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Cabal, Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli, Verdi, Ngonge, Djuric. All. Zaffaroni-Bocchetti

DOVE VEDERE IL MATCH — Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.