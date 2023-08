Verona-Roma, probabili formazioni: Dybala con Belotti, Bonazzoli dal 1′

COME ARRIVA LA ROMA

Inizio di campionato diverso, invece, per i giallorossi, che all'Olimpico hanno ricavato appena un punto frutto del pareggio maturato contro la Salernitana. I granata, in vantaggio sull' 1-2 fino a 10 minuti dalla fine, hanno subito la rete del definitivo 2-2 messa a segno da uno scatenato Belotti. Per la trasferta contro il Verona Mourinho ritrova Dybala e Pellegrini ma perde Renato Sanches. Con la Joya in attacco ancora l'ex Palermo. Panchina per Bove e Paredes. Sulle corsie esterne Kristensen e Zalewski in vantaggio su Spinazzola. Non sarà della partita Azmoun.