Hellas Verona, si apre la pista Ballardini: la Serie B modifica l’accordo collettivo

"Modifica all'accordo collettivo della Serie B: ora un allenatore esonerato prima del 20 dicembre potrà firmare nella stessa stagione con un altro club. Per Ballardini si apre la possibilità Hellas Verona". Scrive così Gianluca Di Marzio sul suo canale "X", per quanto concerne il futuro della panchina scaligera, con MarcoBaroni a serio rischio esonero dopo la sconfitta interna rimediata contro il Monza di Palladino per 1-3.