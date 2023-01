Calciomercato Genoa, si lavora allo scambio Lasagna-Semper con il Verona: i dettagli

Verona e Genoa lavorano nell'ultimo giorno di mercato allo scambio che potrebbe portare Kevin Lasagna in Serie B e Adrian Semper in Serie A con il club veneto.

Le due società continuano a trattare in attesa dell'evolversi della situazione. Nel frattempo, Kevin Lasagna, avrebbe già dato il suo ok per l'approdo in rossoblù. Per l'attaccante il Grifone ha offerto un contratto con un anno extra rispetto a quel che gli resta dell'attuale accordo con l'Hellas Verona.