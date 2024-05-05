di Leandro Ficarra INZAGHISMO - Inzaghi style. Il Palermo bussa due volte al Druso. Squarci finlandesi, alba e tramonto del match. Bottino pieno, spartito esplicativo sul rettangolo verde. Prestazione…
Sudtirol
Südtirol, Castori: "Il Palermo è una squadra di grande valore. Veseli e Coulibaly non ci saranno, Casiraghi.."
Fabrizio Castori, allenatore del Südtirol, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Palermo, in programma nel pomeriggio di domenica: Condizione della squadra “La squadra arriva…
IN TRASFERTA CON MEDIAGOL: Südtirol - Palermo: Guida esclusiva allo Stadio Druso per i Tifosi Rosanero
Prima trasferta stagionale per gli uomini guidati da mister Filippo Inzaghi che in occasione della terza giornata di campionato raggiungeranno Bolzano per affrontare il Sudtirol domenica 14 settembre…
Il Sudtirol recupera due importanti pedine in vista del Palermo: Karim Zedadka, che è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la rottura del legamento crociato, e Frederic Veseli, che, dopo…
Silvio Merkaj, attaccante del Sudtirol, si è infortunato durante la partita contro la Sampdoria, vinta 3-1 dagli altoatesini. Il giocatore albanese ha già avviato il percorso di riabilitazione, ma la…
Giovedì 1 Maggio si disputerà al Renzo Barbera la gara Palermo-Südtirol alle ore 15:00. Jacopo Segre durante il post partita di Catanzaro-Palermo ha chiamato a raccolta i tifosi rosanero, queste le…
Il Palermo si prepara ad affrontare il Sudtirol, in un match spartiacque per il finale di stagione. I biancorossi, proprio nel match del "Barbera" in programma giovedì 1 maggio alle 15:00, dovranno…
Fabian Tait, centrocampista e capitano del Sudtirol, è intervenuto dopo il match tra altoatesini e Palermo, terminato con un 3-1 a favore dei rosanero. IL GOL DI BANIYA - Il classe '93 ha parlato del…
di Leandro Ficarra Tris calato sul tappeto verde del Druso per restare in scia con le proprie ambizioni. Pettina l'ego e lenisce il fastidio latente, con annesso imbarazzo, per il pokerissimo subito…
Palermo, Gds: ''Riscatto Palermo. Una vittoria che ridà fiducia''
La risposta tanto attesa dopo la notte drammatica del Maradona, doveva essere un riscatto, e sul campo lo è stato. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea così il ritorno alla vittoria…
E' tutto pronto per Sudtirol-Palermo. Alle ore 19:30, allo Stadio "Druso", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Federico Valente nella gara valevole per la settima giornata del…
Dopo la debacle in Coppa Italia sul campo del Napoli, preceduto dal pareggio interno in campionato contro il Cesena, il Palermo tornerà in campo lunedì 30 settembre. La squadra di Alessio Dionisi…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia del terzo successo di fila in trasferta contro il Sudtirol. Lunedì 30 settembre, alle ore 19:30, fra le mura dello Stadio "Druso", i rosanero affronteranno…
Sarà Simone Galipò di Firenze l'arbitro di Sudtirol-Palermo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Lorenzo Giuggioli di Grosseto. Il quarto uomo sarà…
“Per adesso credo che l’organico sia più completo rispetto agli ultimi due anni, ma ritengo che possa arrivare ancora qualche sorpresa. Per i ragazzi presenti posso garantire che daranno tutto in ogni…
SudTirol zero, Palermo uno, si conclude così la regular season dei siciliani. La prima vittoria della gestione Michele Mignani arriva proprio in zona Cesarini di questa regular season. I rosanero…
Tutto pronto per SudTirol-Palermo. Diretta testuale a cura di Davide Raja. Alle ore 20:30 gli uomini di Michele Mignani affronteranno il SudTirol nella gara valida per la trentottesima giornata di…
Il Palermo targato Michele Mignani a caccia dei tre punti e di riscatto nel match in programma venerdì sera contro il Sudtirol. Alle ore 20:30, fra le mura dello Stadio "Druso", andrà in scena la…
"La squadra si sta preparando per l’ultima partita, che arriva dopo due settimane particolarmente intense ed impegnative, anche con i viaggi. E’ chiaro che per congedarci nel migliore dei modi". Lo ha…
Prosegue la marcia di avvicinamento del Sudtirol alla sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Druso". Chi salterà l'ultima gara della regular season di Serie B sono Fabian Tait…
Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno l'arbitro di Sudtirol-Palermo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco D'Ascanio di Ancona e Ivan Catallo di Frosinone. Il quarto uomo…
"La risposta dei tifosi del Palermo mostra chiaramente il loro impegno e sostegno nonostante un periodo difficile per la squadra. Questo tipo di fedeltà dei sostenitori è fondamentale, specialmente…
"È stata una stagione difficile, adesso abbiamo l’obiettivo di finire bene in casa e spero di vedere uno stadio pieno. Sono sicuro che i nostri tifosi ci accontenteranno". Lo ha detto Federico Valente…