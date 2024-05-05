Valente verso Sudtirol-Palermo: "Vogliamo finire bene, spero in uno stadio pieno" 6 maggio 2024 - 13:33 6 maggio

"È stata una stagione difficile, adesso abbiamo l’obiettivo di finire bene in casa e spero di vedere uno stadio pieno. Sono sicuro che i nostri tifosi ci accontenteranno". Lo ha detto Federico Valente…