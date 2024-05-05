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Palermo-Sudtirol: l'appello di Segre ai tifosi rosanero

Giovedì 1 Maggio si disputerà al Renzo Barbera la gara Palermo-Südtirol alle ore 15:00. Jacopo Segre durante il post partita di Catanzaro-Palermo ha chiamato a raccolta i tifosi rosanero, queste le…