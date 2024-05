LIVE SERIE B, SudTirol-Palermo 0-0: segui la diretta testuale di Mediagol.it

21:22 - 10 mag

Finisce qui il primo tempo. SudTirol zero, Palermo zero. Unico campo della Serie B ancora a reti inviolate. Pochissime emozioni al "Druso", con la differenza che la formazione altoatesina sa già di non poter muovere più la propria classifica. Solamente due tentativi dei rosa verso lo specchio della porta avversaria, entrambi partiti dal destro di Ranocchia.