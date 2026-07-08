Dopo l'arrivo di Possanzini in panchina e di Lovisa nel ruolo di direttore sportivo, il Sudtirol si concentra sul calciomercato. Il ds ex Juve Stabia punta a costruire una squadra in grado di rimanere nella serie cadetta e di migliorare la posizione dello scorso anno, dove solo la vittoria del playout ha impedito alla squadra di Castori di retrocedere.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Sudtirol starebbe chiudendo per Plizzari, portiere del Venezia. Protagonista assoluto della promozione del Pescara dalla C alla B durante la stagione 2024/2025, il portiere ex Milan si appresta a cominciare una nuova esperienza, con un ruolo, con ogni probabilità, più importante rispetto a quello rivestito al Venezia, dove ha svolto il ruolo di secondo portiere dietro Stankovic.