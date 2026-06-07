Dopo settimane concitate di punti interrogativi e grandi manovre tra Serie B e Serie A, alcune situazioni stanno per sbrogliarsi. Tra queste, in cadetteria, la telenovela che sembra più vicina alla conclusione è quella del nuovo DS del Sudtirol.

AVANZA LOVISA, LA SCELTA SU CASTORI

Gli altoatesini, reduci da una salvezza grazie ai play-out - terminati 0-0 contro il Bari - hanno chiuso il rapporto con Bravo, dopo quasi 8 anni di permanenza. Adesso, quindi, una nuova pagina della storia del Sudtirol sta per scriversi. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, infatti, domani dovrebbe avvenire l'ultimo incontro tra la società e Lovisa per dare a quest'ultimo le chiavi del progetto sportivo. L'ex DS della Juve Stabia, con appena trent'anni, si è già fatto un nome per i suoi grandi colpi e l'ottimo lavoro con i giovani con il Pordenone prima e con le vespe nelle ultime tre stagioni. Dopo voci rincorse per tante squadre, il suo futuro sembra adesso delineato.

Lato panchina, invece, non dovrebbe esserci nessun cambiamento: Fabrizio Castori. L'esperto tecnico, guida la squadra ormai da due anni, continuerà il suo lavoro. Nonostante il brutto crollo delle ultime gare, le sue due stagioni sono state positive. E adesso il Sudtirol prova ad alzare l'asticella, con uno dei profili più acclamati degli ultimi anni in dirigenza.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it.