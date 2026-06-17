Si attendeva soltanto l'annuncio ufficiale, che è arrivato nelle scorse ore: Matteo Lovisa è il nuovo Direttore Sportivo del Sudtirol. Il classe 96', uno dei DS più giovani ed emergenti, ha scelto di lasciare la Juve Stabia al termine dei play-off per accasarsi a Bolzano, dove lo attende un contratto triennale e un progetto da costruire dopo la salvezza, ottenuta con fatica ai play-out contro il Bari.

L'annuncio del club

L’FC Südtirol comunica che Matteo Lovisa assume l’incarico di direttore sportivo del club. Il trentenne dirigente friulano ha sottoscritto un contratto triennale, con decorrenza immediata, che lo lega alla società biancorossa fino al 30 giugno 2029.

Le parole del presidente

Anche il presidente del club altoatesino, Gerhard Comper, ha voluto spendere due parole di benvenuto per il nuovo Direttore Sportivo: “Siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi che Matteo Lovisa abbia scelto l’FC Südtirol, nonostante l’interesse manifestato da numerosi altri club. La nostra volontà è quella di ringiovanire la rosa della prima squadra e siamo lieti di intraprendere questo percorso insieme a un direttore sportivo giovane e preparato. Con Matteo Lovisa accogliamo una figura moderna, ambiziosa e altamente qualificata, che incarna pienamente i valori e la visione futura della nostra società. Le sue competenze, la passione per il calcio e la capacità di valorizzare i giovani talenti ci hanno convinto sotto ogni profilo. Siamo certi che saprà offrire un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo della squadra”.

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