Valente: “Messo in difficoltà il Palermo. Prossima stagione? Spero di fare percorso”

SudTirol zero, Palermo uno, si conclude così la regular season dei siciliani. La prima vittoria della gestione Michele Mignani arriva proprio in zona Cesarini di questa regular season. I rosanero tornano a vincere dopo esattamente due mesi dall'ultima volta in quel di Lecco. Sesto posto assicurato per i siciliani che affronteranno dunque la Sampdoria al "Barbera". Questo il pensiero in sala stampa del tecnico altoatesino Federico Valente:

"Nel primo tempo abbiamo avuto l’intensità forte, li abbiamo messi in difficoltà. Loro erano un po’ troppo veloci nelle scelte, potevamo giocare più dentro e più corto. Devo fare i complimenti alla squadra. Ha creato occasioni, purtroppo oggi non abbiamo portato punti a casa. Adesso bisogna fare una bella festa perché i ragazzi hanno fatto una bella stagione. È una conferma del lavoro quotidiano che fanno in campo, Odogwu è entrato benissimo. Sono contento per lui e Vinetot. I ragazzi oggi hanno fatto bene. Prossima stagione? Spero di fare un percorso insieme a questa squadra. Possiamo migliorare tanto. Vinetot? Come personalità dà tanto e dà una mano a tutti. È uno sempre felice, ci mancherà. Come personalità a me piace però mi dispiace che lasci. Ci appettavamo un Palermo messo in campo così, anche se non con tutti gli effettivi. Li abbiamo messi in difficoltà, avevano paura di perdere e questo ti blocca un po’. Ma è una squadra che ha un buon gioco, se prendi gol su calcio da fermo dispiace. Fatto una buona partita ma non siamo riusciti a portare a casa dei punti".