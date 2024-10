Sudtirol-Palermo, Tait: “Folle non fischiare un fallo del genere. Baniya mi ha detto…”

IL GOL DI BANIYA - Il classe '93 ha parlato del gol di Baniya che ha portato al momentaneo 1-0 per i rosanero, a cui si sono susseguite tante proteste: "È Fallo netto, io salto e in quel momento lui mi spinge con due mani, per me è netto. Addirittura dopo la partita ho parlato con Baniya e ha ammesso pure lui di aver fatto fallo. Pensavo lo avrebbero tolto con il var, però non è andata così e non capisco il perchè. Per me è fallo netto, ripeto, è folle non venga dato un fallo del genere".