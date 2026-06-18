Sarà Possanzini il nuovo allenatore del Sudtirol nella prossima stagione. La scelta degli altoatesini è ricaduta sull'ex allenatore del Mantova, pronto ad accasarsi a Bolzano, dove lo aspetta il nuovo DS, Matteo Lovisa. Nella giornata di oggi il Sudtirol ha accelerato e ha anticipato la concorrenza, soprattutto quella della Sampdoria, ed è pronta a formalizzare l'accordo.

L'accordo

Secondo quanto riportato da Luca Cerchione, l'accordo tra Possanzini e il Sudtirol è totale: si attendono solamente la firma del contratto e l'ufficialità da parte del club. Per l'allenatore pronto un contratto a lungo termine, un chiaro, ed evidente, segnale della voglia degli altoatesini di programmare un nuovo ciclo a partire da nuove figure alla base. Già negli scorsi giorni è stato annunciato Matteo Lovisa come nuovo Direttore Sportivo, e adesso il Sudtirol sta per annunciare anche Possanzini, pronto a firmare un triennale.

Beffata la Sampdoria, che ha programmato vari incontri con l'allenatore ex Mantova, ma senza affondare mai il colpo. Inserito in una lista di vari nomi, i blucerchiati alla fine hanno preso tempo, e il Sudtirol si è mosso nell'ombra, con celerità grazie al completo insediamento di Lovisa nel contesto altoatesino. A Bolzano sta per nascere un nuovo progetto tecnico, e alla guida - salvo clamorosi colpi di scena - ci sarà Davide Possanzini.

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