Palermo, Gds: ”Riscatto Palermo. Una vittoria che ridà fiducia”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea così il ritorno alla vittoria degli uomini di Dionisi . Un risultato che permette ai rosanero di iniziare a intravedere i piani alti della classifica e che potrebbe dare uno slancio per il raggiungimento dell'obbiettivo, a patto che il rendimento in trasferta prosegua di pari passo con quello casalingo.

Gli altoatesini si sono dovuti scontrare contro un avversario cinico e attento, che ha convertito in rete le poche chance create. Da sottolineare, tra le scelte del tecncio toscano, le conferme di Baniya e Le Douaron dal primo minuto, nonostante la brutta sconfitta di Napoli. L'italo-turco ha sbloccato la partita al 20' con un gran colpo di testa, mentre il francese non è riuscito ad incidere particolarmente sulla corsia di destra. Il Napoli e la Coppa Italia sono alle spalle, ma adesso il Palermo non deve più fermarsi, ma anzi, deve lavorare sulla prestazione, perchè non sempre si otterrà il massimo da ogni minima chance, come è successo ieri sera.