Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Sudtirol, recuperati due calciatori in vista del Palermo: le ultime

Serie B

Sudtirol, recuperati due calciatori in vista del Palermo: le ultime

Sudtirol, recuperati due calciatori in vista del Palermo: le ultime - immagine 1
Fabrizio Castori recupera due pedine importanti in vista della prossima gara
⚽️

Il Sudtirol recupera due importanti pedine in vista del Palermo: Karim Zedadka, che è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la rottura del legamento crociato, e Frederic Veseli, che, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo da agosto a causa di una lesione muscolare di basso grado, sembra essersi finalmente ripreso.

Ottime notizie, dunque, per Fabrizio Castori, che avrà nuovamente a disposizione 2 importanti risorse.

Leggi anche
Palermo, continuano gli allenamenti in vista del Sudtirol: il report
Ex Palermo, Sabatini: “Inzaghi e Osti formano una bella coppia, sono certo che faranno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA