Il Sudtirol recupera due importanti pedine in vista del Palermo: Karim Zedadka, che è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la rottura del legamento crociato, e Frederic Veseli, che, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo da agosto a causa di una lesione muscolare di basso grado, sembra essersi finalmente ripreso.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Serie B
Sudtirol, recuperati due calciatori in vista del Palermo: le ultime
Fabrizio Castori recupera due pedine importanti in vista della prossima gara
Ottime notizie, dunque, per Fabrizio Castori, che avrà nuovamente a disposizione 2 importanti risorse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA