Ex Palermo, Sabatini: “Inzaghi e Osti formano una bella coppia, sono certo che faranno bene”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo del Palermo, ha condiviso alcune dichiarazioni al Giornale di Sicilia:

Ha elogiato il progetto rosanero:«Osti ha fatto le scelte giuste», ha detto con convinzione, riconoscendo il buon lavoro del direttore sportivo.

Tra i nuovi arrivi, Sabatini ha particolarmente apprezzato Bani: «L’ho avuto al Bologna. È un ragazzo eccezionale, un grande acquisto sia tecnicamente che umanamente. Ha un enorme valore nello spogliatoio ed è un giocatore che vorrei sempre in squadra».

Ha poi condiviso un ricordo personale su Inzaghi, attuale tecnico del Palermo:«Quando arrivai a Salerno, lui era l’allenatore. Lo cacciai ingiustamente, lo sottolineo, perché non volevo portare avanti scelte fatte da altri. Col senno di poi, ammetto di aver sbagliato. Inzaghi ha una passione smisurata per il lavoro e un entusiasmo contagioso. Gli riconosco questa straordinaria qualità: ama il calcio e la squadra. È un allenatore raro in questo senso e il Palermo ha fatto un’ottima scelta».

Infine, un augurio che suona come una profezia: «È l’uomo giusto per la promozione? Se ci saranno i presupposti, vincerà sicuramente. Lo auguro a lui e al Palermo. Inzaghi e Osti formano una coppia eccellente e sono certo che faranno bene».