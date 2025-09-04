Mediagol
Le date

Serie B, il programma dalla 4ª alla 12ª giornata: date e orari delle gare del Palermo

Serie B, il programma dalla 4ª alla 12ª giornata: date e orari delle gare del Palermo - immagine 1
La Lega B ha reso noto il programma dalla quarta fino alla dodicesima giornata
La Lega B attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, ha comunicato il programma dalla quarta alla dodicesima giornata.

IL CALENDARIO

—  

4ª GIORNATA

Venerdì 19 settembre 2025

19:00 Frosinone – Südtirol

21:00 Palermo – Bari

Sabato 20 settembre 2025

15:00 Reggiana – Catanzaro

15:00 Spezia – Juve Stabia

15:00 Venezia – Cesena

17:15 Monza – Sampdoria

19:30 Mantova – Modena

Domenica 21 settembre 2025

15:00 Carrarese – Avellino

17:15 Pescara – Empoli

19:30 Padova – Virtus Entella

5ª GIORNATA

Venerdì 26 settembre 2025

20:30 Catanzaro – Juve Stabia

Sabato 27 settembre 2025

15:00 Avellino – Virtus Entella

15:00 Cesena – Palermo

15:00 Mantova – Frosinone

15:00 Südtirol – Reggiana

15:00 Venezia – Spezia

17:15 Monza – Padova

19:30 Bari – Sampdoria

Domenica 28 settembre 2025

17:15 Modena – Pescara

19:30 Empoli – Carrarese

6ª GIORNATA

Martedì 30 settembre 2025

20:30 Frosinone – Cesena

20:30 Juve Stabia – Mantova

20:30 Padova – Avellino

20:30 Palermo – Venezia

20:30 Reggiana – Spezia

20:30 Virtus Entella – Bari

Mercoledì 1 ottobre 2025

20:30 Carrarese – Modena

20:30 Empoli – Monza

20:30 Pescara – Südtirol

20:30 Sampdoria – Catanzaro

7ª GIORNATA

Sabato 4 ottobre 2025

15:00 Avellino – Mantova

15:00 Bari – Padova

15:00 Monza – Catanzaro

15:00 Venezia – Frosinone

17:15 Spezia – Palermo

19:30 Cesena – Reggiana

Domenica 5 ottobre 2025

15:00 Carrarese – Juve Stabia

15:00 Südtirol – Empoli

17:15 Sampdoria – Pescara

19:30 Modena – Virtus Entella

8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre 2025

20:30 Virtus Entella – Sampdoria

Sabato 18 ottobre 2025

15:00 Frosinone – Monza

15:00 Mantova – Südtirol

15:00 Pescara – Carrarese

15:00 Reggiana – Bari

17:15 Juve Stabia – Avellino

19:30 Spezia – Cesena

Domenica 19 ottobre 2025

15:00 Palermo – Modena

17:15 Empoli – Venezia

19:30 Catanzaro – Padova

9ª GIORNATA

Venerdì 24 ottobre 2025

20:30 Modena – Empoli

Sabato 25 ottobre 2025

15:00 Avellino – Spezia

15:00 Monza – Reggiana

15:00 Sampdoria – Frosinone

15:00 Südtirol – Cesena

15:00 Virtus Entella – Pescara

17:15 Carrarese – Venezia

19:30 Catanzaro – Palermo

Domenica 26 ottobre 2025

15:00 Padova – Juve Stabia

17:15 Bari – Mantova

10ª GIORNATA

Martedì 28 ottobre 2025

20:30 Cesena – Carrarese

20:30 Empoli – Sampdoria

20:30 Frosinone – Virtus Entella

20:30 Palermo – Monza

20:30 Pescara – Avellino

20:30 Reggiana – Modena

Mercoledì 29 ottobre 2025

20:30 Juve Stabia – Bari

20:30 Mantova – Catanzaro

20:30 Spezia – Padova

20:30 Venezia – Südtirol

11ª GIORNATA

Sabato 1 novembre 2025

12:30 Avellino – Reggiana

15:00 Carrarese – Frosinone

15:00 Padova – Südtirol

17:15 Virtus Entella – Empoli

19:30 Palermo – Pescara

Domenica 2 novembre 2025

15:00 Bari – Cesena

15:00 Catanzaro – Venezia

15:00 Modena – Juve Stabia

17:15 Monza – Spezia

19:30 Sampdoria – Mantova

12ª GIORNATA

Venerdì 7 novembre 2025

20:30 Spezia – Bari

Sabato 8 novembre 2025

15:00 Empoli – Catanzaro

15:00 Frosinone – Modena

15:00 Mantova – Padova

15:00 Reggiana – Virtus Entella

15:00 Südtirol – Carrarese

17:15 Juve Stabia – Palermo

19:30 Venezia – Sampdoria

Domenica 9 novembre 2025

15:00 Cesena – Avellino

17:15 Pescara – Monza

