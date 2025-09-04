La Lega B attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, ha comunicato il programma dalla quarta alla dodicesima giornata.
Le date
Serie B, il programma dalla 4ª alla 12ª giornata: date e orari delle gare del Palermo
IL CALENDARIO—
4ª GIORNATA
Venerdì 19 settembre 2025
19:00 Frosinone – Südtirol
21:00 Palermo – Bari
Sabato 20 settembre 2025
15:00 Reggiana – Catanzaro
15:00 Spezia – Juve Stabia
15:00 Venezia – Cesena
17:15 Monza – Sampdoria
19:30 Mantova – Modena
Domenica 21 settembre 2025
15:00 Carrarese – Avellino
17:15 Pescara – Empoli
19:30 Padova – Virtus Entella
5ª GIORNATA
Venerdì 26 settembre 2025
20:30 Catanzaro – Juve Stabia
Sabato 27 settembre 2025
15:00 Avellino – Virtus Entella
15:00 Cesena – Palermo
15:00 Mantova – Frosinone
15:00 Südtirol – Reggiana
15:00 Venezia – Spezia
17:15 Monza – Padova
19:30 Bari – Sampdoria
Domenica 28 settembre 2025
17:15 Modena – Pescara
19:30 Empoli – Carrarese
6ª GIORNATA
Martedì 30 settembre 2025
20:30 Frosinone – Cesena
20:30 Juve Stabia – Mantova
20:30 Padova – Avellino
20:30 Palermo – Venezia
20:30 Reggiana – Spezia
20:30 Virtus Entella – Bari
Mercoledì 1 ottobre 2025
20:30 Carrarese – Modena
20:30 Empoli – Monza
20:30 Pescara – Südtirol
20:30 Sampdoria – Catanzaro
7ª GIORNATA
Sabato 4 ottobre 2025
15:00 Avellino – Mantova
15:00 Bari – Padova
15:00 Monza – Catanzaro
15:00 Venezia – Frosinone
17:15 Spezia – Palermo
19:30 Cesena – Reggiana
Domenica 5 ottobre 2025
15:00 Carrarese – Juve Stabia
15:00 Südtirol – Empoli
17:15 Sampdoria – Pescara
19:30 Modena – Virtus Entella
8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre 2025
20:30 Virtus Entella – Sampdoria
Sabato 18 ottobre 2025
15:00 Frosinone – Monza
15:00 Mantova – Südtirol
15:00 Pescara – Carrarese
15:00 Reggiana – Bari
17:15 Juve Stabia – Avellino
19:30 Spezia – Cesena
Domenica 19 ottobre 2025
15:00 Palermo – Modena
17:15 Empoli – Venezia
19:30 Catanzaro – Padova
9ª GIORNATA
Venerdì 24 ottobre 2025
20:30 Modena – Empoli
Sabato 25 ottobre 2025
15:00 Avellino – Spezia
15:00 Monza – Reggiana
15:00 Sampdoria – Frosinone
15:00 Südtirol – Cesena
15:00 Virtus Entella – Pescara
17:15 Carrarese – Venezia
19:30 Catanzaro – Palermo
Domenica 26 ottobre 2025
15:00 Padova – Juve Stabia
17:15 Bari – Mantova
10ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre 2025
20:30 Cesena – Carrarese
20:30 Empoli – Sampdoria
20:30 Frosinone – Virtus Entella
20:30 Palermo – Monza
20:30 Pescara – Avellino
20:30 Reggiana – Modena
Mercoledì 29 ottobre 2025
20:30 Juve Stabia – Bari
20:30 Mantova – Catanzaro
20:30 Spezia – Padova
20:30 Venezia – Südtirol
11ª GIORNATA
Sabato 1 novembre 2025
12:30 Avellino – Reggiana
15:00 Carrarese – Frosinone
15:00 Padova – Südtirol
17:15 Virtus Entella – Empoli
19:30 Palermo – Pescara
Domenica 2 novembre 2025
15:00 Bari – Cesena
15:00 Catanzaro – Venezia
15:00 Modena – Juve Stabia
17:15 Monza – Spezia
19:30 Sampdoria – Mantova
12ª GIORNATA
Venerdì 7 novembre 2025
20:30 Spezia – Bari
Sabato 8 novembre 2025
15:00 Empoli – Catanzaro
15:00 Frosinone – Modena
15:00 Mantova – Padova
15:00 Reggiana – Virtus Entella
15:00 Südtirol – Carrarese
17:15 Juve Stabia – Palermo
19:30 Venezia – Sampdoria
Domenica 9 novembre 2025
15:00 Cesena – Avellino
17:15 Pescara – Monza
