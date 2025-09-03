Calciomercato Palermo, scelto il dodicesimo part-time: visite in corso per Avella. Verre e Bereszynski…

Carlo Osti risolve il rebus portiere e definisce l’ingaggio di un dodicesimo “part-time” per ovviare alla momentanea indisponibilità di Francesco Bardi ed Alfred Gomis. Dopo un attento monitoraggio dei profili spendibili nel bacino dei calciatori svincolati, il prescelto è il classe 2000 Michele Avella, svincolatosi dal Brescia lo scorso giugno. Formative le esperienze in Lega Pro per l’ex Virtus Francavilla, Messina e Casertana, qualche apparizione in Serie B con la maglia delle Rondinelle, oltre ad una stagione non in cima alle gerarchie tecniche tra le fila del Frosinone. Visite mediche attualmente in corso per l’estremo difensore originario di Napoli, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani nel capoluogo siciliano per avviare l’iter procedurale relativo al suo tesseramento ed aggregarsi alla compagine di Pippo Inzaghi che, al momento, considerati gli impegni di Jesse Joronen con la Nazionale finlandese, ha a disposizione soltanto il giovane Nils Balaguss.

Resta in stand-by, invece, la pista Bartosz Bereszyński, duttile ed esperto braccetto di destra, impiegabile anche da laterale sul medesimo versante. Palermo che ha già definito un’intesa di massima con l’entourage del classe 1992 ex Napoli e Sampdoria, il cui eventuale arrivo al club rosanero è strettamente correlato al possibile addio di Valerio Verre. Fase di stallo assoluta per quanto concerne il futuro del centrocampista offensivo romano, che resta ad oggi legato da un contratto con scadenza giugno 2027 alla società targata City Football Group. Tuttavia, all’interno dell’accordo sarebbe prevista una clausola che consentirebbe al Palermo di avvalersi della facoltà di rescissione attraverso il pagamento di piccola penale già da giugno 2026. I sondaggi da parte di qualche club greco, fin qui, non hanno sortito significativi sviluppi. Ragion per cui, sussiste il rischio concreto che non si riesca a trovare una soluzione nei tempi dovuti. L’ipotesi di una rescissione consensuale appare ad oggi una strada difficilmente percorribile. Pertanto, se Verre non dovesse accettare una destinazione alternativa, il mercato in entrata del Palermo potrebbe anche finire qui. Seguiranno aggiornamenti…