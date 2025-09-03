Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra guidata da Inzaghi

IL REPORT

Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra guidata da Inzaghi

Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra guidata da Inzaghi - immagine 1
Comincia la preparazione in vista della gara contro il Sudtirol: la nota del club
⚽️

Nel pomeriggio di oggi il Palermo è tornato ad allenarsi, dopo alcuni giorni di riposo successivi alla partita contro il Frosinone, conclusasi con un pareggio 0-0.

LA NOTA

"È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno effettuato una partita a tema e un lavoro aerobico". 

Leggi anche
Calciomercato Palermo, scelto il dodicesimo part-time: visite in corso per Avella. Verre e...
Udinese-Palermo, svelata data e ora dei sedicesimi di finale di Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA