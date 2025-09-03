Nel pomeriggio di oggi il Palermo è tornato ad allenarsi, dopo alcuni giorni di riposo successivi alla partita contro il Frosinone, conclusasi con un pareggio 0-0.
IL REPORT
Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra guidata da Inzaghi
Comincia la preparazione in vista della gara contro il Sudtirol: la nota del club
LA NOTA
"È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno effettuato una partita a tema e un lavoro aerobico".
