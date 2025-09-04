Il Palermo sfiderà tra poco più di una settimana il Sudtirol, nella terza sfida di campionato. I rosanero, sfruttando la sosta, vogliono prepararsi al meglio. In tal senso, oggi allenamento mattutino al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi. La squadra, dopo un lavoro di forza in palestra, ha effettuato sul campo esercizi 1 vs 1, 2 vs 2 e 3 vs 3.
Palermo, continuano gli allenamenti in vista del Sudtirol: il report
Il report dell'allenamento di oggi
