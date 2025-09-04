Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo, continuano gli allenamenti in vista del Sudtirol: il report

Il Report

Palermo, continuano gli allenamenti in vista del Sudtirol: il report

Palermo
Il report dell'allenamento di oggi
Mediagol ⚽️

Il Palermo sfiderà tra poco più di una settimana il Sudtirol, nella terza sfida di campionato. I rosanero, sfruttando la sosta, vogliono prepararsi al meglio. In tal senso, oggi allenamento mattutino al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi. La squadra, dopo un lavoro di forza in palestra, ha effettuato sul campo esercizi 1 vs 1, 2 vs 2 e 3 vs 3.

Leggi anche
Ex Palermo, Sabatini: “Inzaghi e Osti formano una bella coppia, sono certo che faranno...
Calciomercato Palermo: sessione ok tra big, tegole e qualche rimpianto. Plus Inzaghi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA