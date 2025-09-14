Di Fabrizio Anselmo
pagelle
LE PAGELLE DI SUDTIROL-PALERMO 0-2
Il Palermo batte a domicilio il Sudtirol con una prestazione che suona come una vera e propria dichiarazione d'intenti. Ora lo sguardo è già proiettato a venerdì sera, quando al “Barbera” andrà in scena la sfida contro il Bari, attesa come un nuovo banco di prova.
JORONEN 6
Sempre sicuro tra i pali, risponde presente quando chiamato in causa. Non deve compiere miracoli, ma la sua affidabilità trasmette tranquillità e fiducia a tutta la retroguardia.
PEDA 6
Svolge il compitino senza prendersi rischi inutili. Esce per il giallo rimediato a inizio ripresa. DIAKITÈ (dal 54') 6 entra con l'atteggiamento giusto e fa a sportellate con tutti.
BANI 6,5
Attento e concreto, concede poco o nulla agli avversari, che spesso sbattono sulla sua solidità. Solo Merkaj riesce a sorprenderlo una volta con una finta in un fazzoletto, ma rimane una prova difensiva di spessore.
CECCARONI 7
Solita prestazione di quantità e qualità per il difensore rosanero che macina chilometri battendo tutta la fascia in lungo e largo in entrambe le fasi di gioco.
