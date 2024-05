Il Palermo targato Michele Mignani a caccia dei tre punti e di riscatto nel match in programma venerdì sera contro il Sudtirol. Alle ore 20:30, fra le mura dello Stadio "Druso", andrà in scena la sfida valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie B, l'ultima del girone di ritorno.

Matteo Brunori e compagni torneranno in campo dopo il pareggio ottenuto al "Renzo Barbera" contro l'Ascoli, preceduto da due sconfitte rimediate contro Reggiana e Spezia. Numeri che proiettano momentaneamente la compagine siciliana al sesto posto in classifica a quota cinquantatré punti, con un vantaggio di appena un punto dalla Sampdoria e a +2 dal Brescia, con sessantuno reti all'attivo e cinquantatré gol subiti. L'ultimo precedente tra le due compagini risale allo scorso 1 ottobre, con la vittoria conquistata in casa dal Palermo per 2-1 alla luce delle reti siglate da Pietro Ceccaroni e Giuseppe Aurelio; per i altoatesini in gol Riccardo Ciervo.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Federico Valente, Mignani non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Pietro Ceccaroni, alle prese con un affaticamento muscolare, e Claudio Gomes a causa di una gonalgia. Out anche Aljosa Vasic, Francesco Di Mariano, Giuseppe Aurelio e Mamadou Coulibaly. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico originario di Genova: Mignani punterà ancora una volta sul 3-4-1-2 o cambierà assetto passando ad un 4-4-2?

In caso di 3-4-1-2, ballottaggio tra pali tra Desplanches e Pigliacelli, con il primo favorito. Nedelcearu, Lucioni e uno tra Marconi e Graves comporranno la linea difensiva. Diakitè e Lund per il ruolo di esterni alti. Stulac e uno tra Segre ed Henderson formeranno la coppia di interni in zona nevralgica; Ranocchia galleggerà tra le linee a sostegno del tandem d'attacco formato da Brunori e uno tra Di Francesco e Soleri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SUDTIROL-PALERMO:

Serie B 10/maggio ore 20:30 SÜDTIROL PALERMO 3-4-2-1 Modulo 3-4-1-2 Federico Valente Allenatore Michele Mignani

In campo Giacomo Poluzzi 1 Andrea Giorgini 30 Andrea Masiello 55 Andrea Cagnano 3 Salvatore Molina 79 Tommaso Arrigoni 4 Daouda Peeters 42 Matteo Rover 18 Alessandro Mallamo 8 Daniele Casiraghi 17 Raphael Odogwu 90 Sebastiano Desplanches 1 Ionut Nedelcearu 18 Fabio Lucioni 5 Ivan Marconi 15 Salim Diakitè 23 Jacopo Segre 8 Leo Stulac 6 Kristoffer Lund 3 Filippo Ranocchia 14 Edoardo Soleri 27 Matteo Brunori 9