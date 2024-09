SONDAGGIO: il tuo pronostico di Sudtirol-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la debacle in Coppa Italia sul campo del Napoli, preceduto dal pareggio interno in campionato contro il Cesena, il Palermo tornerà in campo lunedì 30 settembre. La squadra di Alessio Dionisi affronterà in trasferta, fra le mura dello Stadio "Druso", il Sudtirol di Federico Valente nella gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie BKT, in programma alle ore 19:30.