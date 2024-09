LE PAGELLE DI SUDTIROL-PALERMO 1-3. Dopo l’incubo al Maradona, i rosa rinascono in Trentino-Alto Adige

Il Palermo batte il Sudtirol con una prestazione maiuscola condita da tre gol firmati da Baniya , Diakité e Insigne . Rosa certamente non spumeggianti ma sicuramente concreti e più attenti in fase difensiva. Domenica prossima al Barbera contro la Salernitana , i rosa dovranno dare continuità a questo risultato.

Parate di ordinaria amministrazione per il portiere rosanero che non ha particolari colpe sulla punizione perfetta di Casiraghi. Rispetto alle ultime partite, oggi ha una maggiore precisione nei rilanci.

Sta bene fisicamente e si vede nelle continue percussioni in avanti che permettono al Palermo di alzare il baricentro. Il gol è il premio per una partita fatta di sacrificio e attenzione. Non mancano le sviste difensive, ma complessivamente riesce sempre a metterci una pezza.