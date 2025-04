Sudtirol, Castori non sarà in panchina contro il Palermo: il motivo

Il tecnico non potrà sedersi in panchina in occasione del match contro il Palermo

Il Palermo si prepara ad affrontare il Sudtirol, in un match spartiacque per il finale di stagione. I biancorossi, proprio nel match del "Barbera" in programma giovedì 1 maggio alle 15:00, dovranno fare a meno del proprio tecnico Castori, squalificato per due giornate per atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara, dopo l'espulsione ricevuta al ventiquattresimo minuto del match contro la Juve Stabia.