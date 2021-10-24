Sabato alle 21:15 andrà in scena Cremonese-Palermo, una sfida con tanta storia, soprattutto in Serie B. Infatti, la sfida, conta 30 precedenti, tra cui 28 nella serie cadetta. Il bilancio attualmente…
Statistiche
Un grande problema del Palermo di questa prima parte di stagione è sicuramente rappresentato dall'attacco. Solo 14 gol in campionato, pochi per un obiettivo ambizioso come il salto di categoria. Un…
Il campionato del Palermo non è stato fin qui all'altezza delle aspettative e molti tifosi danno la colpa a un mercato non appropriato all'obiettivo. Un dato da non sottovalutare riguarda gli…
I rosanero vengono da un altro pareggio deludente in casa contro la Sampdoria. Una sfida che non solo ha sottolineato tutti i limiti offensivi del Palermo, ma anche come al momento nulla giri al…
Nel calcio odierno avere una squadra più giovane o più esperta può essere un fattore da considerare. La Serie B non è esente da questo calcolo e, al contrario, ne esalta la veridicità. Consultando la…
Finalmente una vittoria, finalmente al "Barbera" e finalmente convincente. Il Palermo vince e convince contro la Reggiana dopo la disfatta di Modena, in cui un secondo tempo ben diverso dalla partita…
ANDREA BARZAGLI Il classe '81 è stato uno degli acquisti della prima sessione di Serie A targata Zamparini. 4 stagioni in rosanero dal 2004 al 2008 condite da 165 presenze tra Serie A e Coppa Uefa per…
2022/2023 Il primo anno del City Group e di Corini non comincerà nel migliore dei modi: dopo una buona vittoria alla prima contro il Perugia e un incoraggiante pari al "San Nicola" contro il Bari, il…
Clicca per andare alla scheda successiva. **DAL CATANIA**MATIAS SILVESTRE Al quinto posto di qusta top è presente Matias Silvestre: acquistato per 8 milioni dal Catania nell'estate del 2011,…
A Modena i rosanero hanno giocato una partite a due facce: un primo tempo ottimo, con gioco e personalità, una seconda frazione piena d’errori e priva di mordente da parte del Palermo. Questo viene…
Palermo-Salernitana: sfida attesa da 5 anni: curiosità, statistiche e precedenti
Oggi alle ore 15:00 andrà in scena la sfida tra Palermo e Salernitana, gara valevole per l'ottava giornata di Serie B. Scopri tutti i precedenti che hanno segnato negli anni questa forte rivalità.
La sfida tra Palermo e Salernitana, in programma domenica alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera, suscita grande interesse, soprattutto tra i tifosi granata. Al termine della vendita dei biglietti,…
Palermo, Soleri e la coppia con Brunori dal 1': a Pisa la terza volta in due campionati
di Nicolò Cilluffo Questa è la storia di come un numero nove e il suo bomber di scorta possano convivere felici e contenti. Sguardi che si incrociano, accenni d'intesa che emergono dalle piccole cose.
Parma, nessuno come Vazquez: l'ex Palermo è il più colpito in Europa per falli subiti
Dribbling nel sangue, estro e fantasia come prerogative base del proprio modo di inventare calcio. Franco Vazquez - jolly offensivo del Parma di Pecchia - è il numero uno per falli subiti in Europa.
di Simone Ciappa Mancano cinque giorni alla gara d'andata dell'ultimo atto dei playoff di Serie C. I retour match delle final four promozione di Lega Pro hanno decretato che a contendersi l'ultimo…
Palermo, Baldini e la difesa da reinventare: giocatori chiave e soluzioni nel reparto
A cura di Nicolò Cilluffo Il Palermo cambia pelle e lo fa affidandosi all'esperto e navigato tecnico classe 1958, Silvio Baldini. Il club di viale del Fante ha scelto di sollevare dall'incarico…
di Simone CiappaFilippi vs Boscaglia La stagione di Serie C 2021-2022 ha già visto scorrere la prima metà del campionato di Lega Pro, delineando un quadro indicativo di quelle che saranno le compagini…
Palermo, ecco Baldini: dal Chievo Verona al Palermo, la scheda del neo tecnico rosa
A cura di Nicolò Cilluffo Silvio Baldini è ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo. Il quarto tecnico della gestione targata Dario Mirri dopo Rosario Pergolizzi, Roberto Boscaglia e Giacomo…