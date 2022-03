Bayern Monaco-Salisburgo, probabili formazioni e curiosità: Nagelsmann sfida Jaissle

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann ed il Salisburgo di Matthias Jaissle si apprestano a sfidarsi nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

Nella giornata di oggi, il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann ospiterà l'ostico Salisburgo di Matthias Jaissle. In palio l'accesso ai quarti di finale di Champions League, appuntamento che difficilmente stecca mancare la franchigia bavarese. Le due squadre si affronteranno a partire dalle ore 21:00 presso lo stadio Allianz Arena. Gli austriaci sono reduci da un grande successo per 4-0 maturato fra le propria mura amiche contro l'Altach grazie ai gol di Adamu, Wober, Sucic e Adeyemi su rigore nei minuti finali. I The Bulls nella loro storia, non sono mai andati oltre la fase a gironi di Champions, con l'unica eccezione avvenuta proprio durante la stagione corrente, dunque accedere al turno successivo permetterebbe al club RedBull di scrivere un altra grande pagina di storia tra le migliori otto d'Europa. Il risultato dell'andata tiene aperti i giochi in chiave qualificazione per entrambe le compagini. Un 1-1 che va stretto agli ospiti, che in casa loro nei minuti di recupero si sono visti soffiare via una vittoria storica, stroncata dalla rete di Kingsley Coman. Per i campioni di Germania, la situazione appare in discesa visto il divario tecnico tra le due franchigie, le motivazioni e la voglia di riscatto potrebbero agevolare ancor di più la corazzata guidata dall'ex Lipsia. Quest'ultimi vengono da un amaro pareggio per 1-1 in casa del Bayer Leverkusen, che ha stoppato l'irrefrenabile corsa al titolo in Bundesliga, dando la possibilità ai rivali del Borussia Dortmund di rimanere distaccati di nove punti con una partita da recuperare.